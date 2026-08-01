Новый взгляд на блокадный Ленинград: «Блокадный мемориал» на Левашовском хлебозаводе

Среди современных офисов и культурных пространств Санкт-Петербурга открыта уникальная экспозиция — «Блокадный мемориал», расположенная в здании культурного центра «Левашовский хлебозавод». Эта инсталляция, использующая мультимедийные технологии, предлагает зрителям заново осмыслить трагическую историю блокадного Ленинграда и сохранить память о тех, кто не пережил эти страшные годы.

Если вы ещё не определились с планами на 9 мая, данная экспозиция оставит неизгладимое впечатление. На площади 74,5 м² каждый элемент работы создан, чтобы вызвать глубокие эмоции и задуматься о хрупкости человеческой судьбы. Посетители смогут увидеть, как день за днём исчезали 3 442 человека из 185 домов в квартале вокруг хлебозавода.

Технологии, способствующие осмыслению

«С помощью видеомэппинга и архивных материалов зритель становится свидетелем этой трагедии. Подсветка макета хлебозавода синхронизирована с видеорядом, создавая эффект „дыхания“ стен, на которых проецируются списки погибших. Звуковое оформление: стук метронома, вой сирены и залпы падающих снарядов погружает в атмосферу тех страшных лет», — отметил Андрей Столяров, руководитель проектов Ascreen, компании, реализовавшей проект.

Историческая значимость

Блокадный мемориал находится в сердце Петроградской стороны Петербурга, соседствуя с офисами девелопера RBI и пространствами для деловых встреч и выставок. «Для нас Левашовский хлебозавод – это не просто офис», — говорит президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. — «Это знаковый проект, который имеет огромное значение для Петербурга. Место, где кипит культурная и деловая жизнь, и в то же время бережно сохранена историческая память».

«Современные технологии здесь, в „Блокадном мемориале“, стали незаменимым подспорьем для возрождения исторических зданий», — добавляет Тиктинский.

Не просто информация, а глубина чувств

Посетив «Блокадный мемориал», вы откроете не только новые факты о блокаде, но и почувствуете атмосферу борьбы за жизнь и надежды на победу. Эта бесплатная камерная инсталляция уже претендует на статус культовой и точно не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Приглашаем вас стать частью этого важного диалога между прошлым и будущим. Не упустите возможность ощутить историческую глубину и значимость происходившего в блокадном Ленинграде.