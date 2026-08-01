Обновление экспозиции в старейшем военном музее России

Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, старейший военный музей России радует посетителей обновленным экспозиционным комплексом, посвященным Сталинградской битве. В этом году мы отмечаем 80-летие начала одного из величайших сражений Второй мировой войны.

Судьбоносная битва

Сталинградская битва, проходившая с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала ключевым моментом в ходе Великой Отечественной войны. Во время этого сражения произошло окружение и разгром отборной группировки вермахта, что стало поворотным моментом в войне. Именно после этого поражения гитлеровских войск начался их постепенный разгром.

Экспонаты

В обновленном зале представлены подлинные реликвии, собранные из фондов музея. Эти экспонаты являются свидетельствами мужества и героизма защитников волжской твердыни, что делает выставку особенно трогательной и значимой.

Не упустите возможность посетить новую экспозицию и узнать больше о героических страницах нашей истории.