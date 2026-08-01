Арт-вечеринка в ресторане «Крыша 18»

В уютном ресторане «Крыша 18» состоится арт-вечеринка, которая станет настоящим праздником для любителей творчества. Участники смогут создать объемные лимоны на холсте под чутким руководством профессиональных художниц.

Программа мероприятия

В этот вечер вас ждёт не только искусство, но и отличная атмосфера. Участники получат художественный холст, краски, а также золотую и серебряную поталь, чтобы сделать свои работы по-настоящему уникальными. Для создания идеальной творческой обстановки предусмотрен специальный антураж.

Что включено в билет?

Экологичная акриловая краска, которая легко смывается с рук и одежды водой

Художественный холст размером 40х50 см и мольберт

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

Золотая и серебряная поталь, золотой акрил

Велком-дринк на каждого участника

Возможность завести новые знакомства

Антуражное пространство для творчества

Пакет для картины

Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Не упустите возможность провести вечер в компании творческих людей и погрузиться в мир искусства!