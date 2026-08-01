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Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Крыша 18
Киноафиша Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Крыша 18

Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Крыша 18

6+
Возраст 6+

О выставке

Арт-вечеринка в ресторане «Крыша 18»

В уютном ресторане «Крыша 18» состоится арт-вечеринка, которая станет настоящим праздником для любителей творчества. Участники смогут создать объемные лимоны на холсте под чутким руководством профессиональных художниц.

Программа мероприятия

В этот вечер вас ждёт не только искусство, но и отличная атмосфера. Участники получат художественный холст, краски, а также золотую и серебряную поталь, чтобы сделать свои работы по-настоящему уникальными. Для создания идеальной творческой обстановки предусмотрен специальный антураж.

Что включено в билет?

  • Экологичная акриловая краска, которая легко смывается с рук и одежды водой
  • Художественный холст размером 40х50 см и мольберт
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Золотая и серебряная поталь, золотой акрил
  • Велком-дринк на каждого участника
  • Возможность завести новые знакомства
  • Антуражное пространство для творчества
  • Пакет для картины
  • Одноразовый фартук (по запросу гостя)

Не упустите возможность провести вечер в компании творческих людей и погрузиться в мир искусства!

Купить билет на выставка Арт-вечеринка Artvibes. Объемные лимоны на холсте в ресторане Крыша 18

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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
15 августа суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
22 августа суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
29 августа суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
5 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
12 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
19 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
26 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
3 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
10 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
17 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
24 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
31 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
7 ноября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
14 ноября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
21 ноября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽

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