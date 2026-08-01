В уютном ресторане «Крыша 18» состоится арт-вечеринка, которая станет настоящим праздником для любителей творчества. Участники смогут создать объемные лимоны на холсте под чутким руководством профессиональных художниц.
В этот вечер вас ждёт не только искусство, но и отличная атмосфера. Участники получат художественный холст, краски, а также золотую и серебряную поталь, чтобы сделать свои работы по-настоящему уникальными. Для создания идеальной творческой обстановки предусмотрен специальный антураж.
Не упустите возможность провести вечер в компании творческих людей и погрузиться в мир искусства!