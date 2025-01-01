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Блогерша
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Спектакль Блогерша

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в спектакле Степана Куликова "Блогерша"

Каждый из нас на каком-то этапе жизни задаётся вопросом: что же действительно важно? Как не потерять себя в мире, где всё чаще начинают править технологии, а искренние человеческие отношения уходят на второй план? Спектакль «Блогерша» приглашает зрителей задуматься над этими вопросами.

Сюжет

Жизнь заботливой жены и матери, которая давно утратила себя среди повседневных забот, превратилась в рутину. Но однажды всё меняется — на пороге её уютного дома появляются два харизматичных блогера. Они не только наполняют её жизнь эмоциями, но и заставляют задуматься о настоящих ценностях, о том, что значит жить на полную катушку и чувствовать радость каждого мгновения.

Нашей героине предстоит открыть не только мир новых возможностей, но и новую себя. Как изменится её жизнь и сможет ли она обрести то, что давно искала?

Режиссура и исполнение

Режиссёр Степан Куликов создаёт яркую визуальную атмосферу, где безграничные возможности технологий сочетаются с глубиной человеческих отношений. Он наполняет сцены живыми и увлекательными диалогами, заставляя зрителя смеяться и сопереживать одновременно.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Татьяна Васильева
  • Александр Песков / Алексей Матошин
  • Иван Чуйков / Кирилл Дыцевич
  • Сергей Чирков
  • Филипп Васильев

Зачем смотреть?

Откройте для себя эту увлекательную историю о быте, любви и поисках счастья. Задайте себе вопрос: чего стоит ваша жизнь? Вы не только посмеётесь, но и, возможно, взглянете на мир под новым углом.

Режиссер
Степан Куликов
Степан Куликов
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Александр Песков
Александр Песков
Алексей Матошин
Иван Чуйков
Кирилл Дыцевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 3 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

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