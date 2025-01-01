Спектакль Бибинур / Кинопоказ

Сон бабушки Бибинур. Кинопоказ в новом здании Театра Камала

«Бабушке Бибинур снится сон. Она видит себя пятилетней, идущей по тропинке цветущего сада. Вдруг замечает, что на ветках самого большого дерева сидят все ее умершие родственники. "Бибинур, тебе пора к нам!" - говорят они ей. Проснувшись, старушка понимает, что жить ей осталось пять дней.

Зрители фильма увидят историю этих пяти летних дней, насыщенную множеством мистических сцен и воспоминаний героини. Мы узнаем, как и почему Бибинур усыновила чужих детей. Становится очевидным, что в истории о последних днях жизни Бибинур переплетается множество сюжетов: это и мальчик с голосом Робертино Лоретти, и китайские бизнесмены, и киллер, и старая мечеть.

Особый интерес вызывает тот факт, что фильм будет представлен на татарском языке с русским дубляжом, что позволяет широкой аудитории оценить культурные нюансы и тонкости произведения. Погружение в мир Бибинур обещает стать незабываемым зрительским опытом.