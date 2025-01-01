Спектакль Бибинур / Кинопоказ

«Бабушке Бибинур снится сон. Она видит себя пятилетней, идущей по тропинке цветущего сада. Вдруг замечает, что на ветках самого большого дерева сидят все ее умершие родственники. "Бибинур, тебе пора к нам!" - говорят они ей. Проснувшись, старушка понимает, что жить ей осталось пять дней.
Зрители фильма увидят историю этих пяти летних дней, насыщенную множеством мистических сцен и воспоминаний героини. Мы узнаем, как и почему Бибинур усыновила чужих детей. Становится очевидным, что в истории о последних днях жизни Бибинур переплетается множество сюжетов: это и мальчик с голосом Робертино Лоретти, и китайские бизнесмены, и киллер, и старая мечеть.
Особый интерес вызывает тот факт, что фильм будет представлен на татарском языке с русским дубляжом, что позволяет широкой аудитории оценить культурные нюансы и тонкости произведения. Погружение в мир Бибинур обещает стать незабываемым зрительским опытом.