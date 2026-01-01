Спектакль Про кота и про любовь

Кот в сапогах – веселое приключение для маленьких зрителей

История о хитром и смелом коте, который с помощью смекалки и ловкости превращает своего хозяина — простого мельника, в настоящего герцога и помогает ему завоевать сердце принцессы. Сюжет сказки «Кот в сапогах» знаком многим, но в нашем спектакле он оживает на глазах зрителей.

Этот спектакль уникален тем, что маленькие зрители становятся соучастниками действия. Они могут почувствовать себя настоящими творцами казки, погружаясь в мир ярких персонажей и незабываемых моментов. Постановка полна задора, музыки и, конечно, веселья.

Мы приглашаем детей от 7 до 11 лет и их родителей вместе с героями спектакля узнать, как важно быть смелым и верить в свои силы.

Обратите внимание: Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя, независимо от его возраста.