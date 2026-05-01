Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Всё движется любовью...
Киноафиша Всё движется любовью...

Спектакль Всё движется любовью...

12+
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкально-поэтический вечер в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится уникальный музыкально-поэтический вечер, посвящённый золотым воспоминаниям и лирике поэтов Серебряного века. У зрителей будет возможность услышать стихи Н. Гумилёва, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, А. Вертинского, В. Холодной и О. Мандельштама.

Лауреаты международных конкурсов Елена и Денис Воликовы будут исполнять стихи, в то время как за роялем зрителей будет радовать лауреат международных конкурсов Елена Самарина. Также в программу вечера войдёт музыка от фронтмена петербургской группы Herbarium Band Максима Паршукова.

Поэзия Серебряного века

Поэты Серебряного века не только творили, но и жили под тяжестью любви и ненависти, обожания и творческой ревности. Их лирика является отражением личного счастья, неудач и конфликтов. Каково быть поэтом и жить рядом с другим поэтом? Каково быть музой, если совместное счастье невозможно? Эти вопросы будут обострены и рассмотрены в ходе вечера.

Исполнители вечера

  • Елена и Денис Воликовы — лауреаты международных конкурсов.
  • Елена Самарина — лауреат международных конкурсов, исполняющая на рояле.
  • Максим Паршуков — фронтмен группы Herbarium Band, гитара.

Купить билет на спектакль Всё движется любовью...

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
30 мая суббота
13:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 1900 ₽
21 июня воскресенье
13:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Буратино
6+
Детский Музыка

Буратино

14 февраля в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Оркестр
18+
Драма

Оркестр

6 июня в 19:00 Небольшой драматический театр
от 2100 ₽
Бом-бом-бом
0+
Детский Кукольный

Бом-бом-бом

12 июня в 12:00 Мастерская
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше