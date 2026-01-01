Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бесприданница
Киноафиша Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 12+
Продолжительность 170 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Бесприданница» по мотивам пьесы А. Островского

Мюзикл в двух действиях по мотивам пьесы А.Н. Островского рассказывает о любви и предательстве. В центре сюжета — молодая и красивая Лариса Огудалова, мечтающая о настоящей любви. Однако её жизнь кардинально меняется, когда она оказывается в мире денег и расчетов.

Эта трогательная история была преобразована в музыкальный язык благодаря прекрасной музыке Андрея Петрова. Композитора хорошо знают поклонники кинематографа благодаря его работе над фильмом «Жестокий романс» (режиссёр Э. Рязанов). В спектакле будут звучать запоминающиеся мелодии из этого фильма, такие как «Любовь — волшебная страна», «А напоследок я скажу», «Мохнатый шмель» и другие.

«Бесприданница» привлечёт внимание любителей классических историй о любви и сторонников музыкального театра. Не упустите возможность стать частью этой яркой и эмоциональной постановки!

Купить билет на спектакль Бесприданница

Помощь с билетами
В других городах
Март
Май
22 марта воскресенье
16:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽
30 мая суббота
17:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽

В ближайшие дни

Любовь у трона
16+
Драма Современная драма
Любовь у трона
13 апреля в 18:30 Нижегородский театр драмы им. Горького
от 1600 ₽
Песчаная сказка
0+
Цирк Премьера
Песчаная сказка
9 марта в 12:00 Нижегородский цирк имени М.Назаровой
Билеты
Свидетели квартала
12+
Иммерсивный
Свидетели квартала
15 марта в 14:30 Заповедные кварталы
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше