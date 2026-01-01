Спектакль Бесприданница

Мюзикл «Бесприданница» по мотивам пьесы А. Островского

Мюзикл в двух действиях по мотивам пьесы А.Н. Островского рассказывает о любви и предательстве. В центре сюжета — молодая и красивая Лариса Огудалова, мечтающая о настоящей любви. Однако её жизнь кардинально меняется, когда она оказывается в мире денег и расчетов.

Эта трогательная история была преобразована в музыкальный язык благодаря прекрасной музыке Андрея Петрова. Композитора хорошо знают поклонники кинематографа благодаря его работе над фильмом «Жестокий романс» (режиссёр Э. Рязанов). В спектакле будут звучать запоминающиеся мелодии из этого фильма, такие как «Любовь — волшебная страна», «А напоследок я скажу», «Мохнатый шмель» и другие.

«Бесприданница» привлечёт внимание любителей классических историй о любви и сторонников музыкального театра. Не упустите возможность стать частью этой яркой и эмоциональной постановки!