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Балет Игоря Моисеева «Танцы народов мира»
Билеты от 1200₽
Киноафиша Балет Игоря Моисеева «Танцы народов мира»

Спектакль Балет Игоря Моисеева «Танцы народов мира»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Балет Игоря Моисеева: «Танцы народов мира» в Москве

Приглашаем вас на уникальное представление балета Игоря Моисеева «Танцы народов мира», которое подарит зрителям незабываемые эмоции и погружение в атмосферу многообразия культур. В этом спектакле вы сможете насладиться танцами из разных уголков планеты, каждое из которых расскажет свою особенную историю.

I отделение

  • Русский танец «Лето»
  • Калмыцкий танец
  • Корейский танец «Трио»
  • Сюита молдавских танцев «Хора, Чиокырлия, Жок»
  • Старинная городская кадриль из цикла танцев «Картинки прошлого»
  • Хореографическая картина «Партизаны»

II отделение

  • Танец бессарабских цыган
  • Болгарский танец
  • Сюита греческих танцев «Сиртаки»
  • Венесуэльский танец «Хоропо»
  • Танец аргентинских пастухов «Гаучо»
  • Украинский танец «Гопак»

Каждый танец в программе — это не просто движение, а целая история, наполненная эмоциями и культурой. Вы сможете увидеть, как танцы отражают традиции и обычаи народов, передавая их дух и характер. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 декабря
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1200 ₽

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