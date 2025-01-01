Спектакль Балет Игоря Моисеева «Танцы народов мира»

Балет Игоря Моисеева: «Танцы народов мира» в Москве

Приглашаем вас на уникальное представление балета Игоря Моисеева «Танцы народов мира», которое подарит зрителям незабываемые эмоции и погружение в атмосферу многообразия культур. В этом спектакле вы сможете насладиться танцами из разных уголков планеты, каждое из которых расскажет свою особенную историю.

I отделение

Русский танец «Лето»

Калмыцкий танец

Корейский танец «Трио»

Сюита молдавских танцев «Хора, Чиокырлия, Жок»

Старинная городская кадриль из цикла танцев «Картинки прошлого»

Хореографическая картина «Партизаны»

II отделение

Танец бессарабских цыган

Болгарский танец

Сюита греческих танцев «Сиртаки»

Венесуэльский танец «Хоропо»

Танец аргентинских пастухов «Гаучо»

Украинский танец «Гопак»

Каждый танец в программе — это не просто движение, а целая история, наполненная эмоциями и культурой. Вы сможете увидеть, как танцы отражают традиции и обычаи народов, передавая их дух и характер. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!