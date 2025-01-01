Спектакль-триллер по роману Набокова

Инсценировка: Алексей Спирин, Елена Ермакова

Режиссер-постановщик: Вячеслав Долгачев

Художник: Маргарита Демьянова

Компьютерный дизайн: Алексей Красовский, Екатерина Кулешова

Психологический триллер

Спектакль "Камера обскура" основан на одноимённом романе Владимира Набокова, который исследует сложные и многогранные механизмы человеческой психологии. Словосочетание "camera obscūra" в переводе с латыни означает "тёмная комната". Этот оптический прибор проецирует искаженное изображение внешней реальности, отражая главную идею романа о затуманенном восприятии действительности.

Сюжет

Главный герой, Бруно Кречмар, успешный искусствовед и знаток живописи, живет уединенной и спокойной жизнью. Однако внезапно охваченный страстью, он теряет способность мыслить о чем-либо, кроме своей всепоглощающей любви. Вскоре Бруно оказывается на грани утраты всего — жены, ребенка, финансового благополучия и душевного спокойствия. Его упорное сопротивление собственным чувствам оборачивается катастрофой.

Мир Набокова на сцене

Режиссёр-постановщик Вячеслав Долгачев подчеркивает, что Владимир Набоков, один из последних больших русских писателей, продолжает традицию исследовать внутренний мир человека. Его персонажи, такие как Печорин, Обломов и Сонечка Мармеладова, кажутся многослойными и сложными. "Камера обскура" позволяет зрителям заглянуть вглубь этих душ, предоставляя возможность избежать поверхностного понимания.

Приходите на спектакль, чтобы увидеть, как искусство и психология переплетаются в одной истории о любви и утрате, о страхе и освобождении.