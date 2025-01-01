Меню
Баба Шанель
Киноафиша Баба Шанель

Спектакль Баба Шанель

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Баба Шанель: живите, любите, пойте!

Спектакль «Баба Шанель» основан на произведении известного драматурга Николая Коляды. Действие разворачивается в актовом зале Всероссийского Общества Глухих, где участницы ансамбля «Наитие» отмечают своё десятилетие.

Главные героини — четыре разномастные старушки, каждой из которых за 60. Несмотря на возраст, они полны жизненной энергии и стремления быть любимыми и нужными. В программе юбилейного концерта запланированы не только музыкальные номера, но и весёлое застолье, шутки и танцы. Но главная ценность спектакля — это простая, до глубины души, житейская мудрость.

Однако всё меняется с приходом нового участника: молодой баянист Сергей привносит в ансамбль новую участницу. Это событие вызывает волнение среди основного состава, который встает плечом к плечу, чтобы защитить свои позиции и сохранить любимого руководителя.

Спектакль «Баба Шанель» пробуждает широкий спектр эмоций, от веселья до жалости и пронзительной грусти. Этот спектакль — не просто музыкальная комедия, но и глубокое размышление о жизни, любви и дружбе в любом возрасте.

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Александр Шалыгин
Олег Горсков
Александр Спицын
Виталий Хаджиев
Рушана Шамсутдинова

Купить билет на спектакль Баба Шанель

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
19 октября воскресенье
18:00
Ерундопель-театр Санкт-Петербург, Лиговский просп., 53
от 1000 ₽

Фотографии

Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель Баба Шанель

