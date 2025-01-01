Экскурсия в кукольном театре Новосибирска

Хотите узнать, как «живет» театр, готовясь ко встрече со зрителями? Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Новосибирскому театру кукол!

Что вас ждет на экскурсии?

Загляните в места, куда не попадают зрители.

Посетите репетиционный зал и цеха, где создаются куклы для спектаклей.

Узнайте, как хранится реквизит и куклы.

Погружение в театральную жизнь

Вы познакомитесь с работой художников и бутафоров, а также окажитесь за кулисами сцены. Узнайте о том, как проходят приготовления к спектаклям, и откройте для себя театральные профессии.

История театра

Во время экскурсии вам расскажут историю театра и его этапы становления в Новосибирске. Прогуляйтесь по большому фойе, а опытные экскурсоводы раскроют секреты театральной жизни и поделятся интересными историями из «жизни» кукол.

Станьте артистом-кукловодом

В завершении экскурсии у вас будет возможность почувствовать себя артистом-кукловодом. Это уникальный опыт, который запомнится надолго!

Ждем вас на экскурсии! Обещаем, будет интересно!