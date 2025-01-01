Хотите узнать, как «живет» театр, готовясь ко встрече со зрителями? Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Новосибирскому театру кукол!
Вы познакомитесь с работой художников и бутафоров, а также окажитесь за кулисами сцены. Узнайте о том, как проходят приготовления к спектаклям, и откройте для себя театральные профессии.
Во время экскурсии вам расскажут историю театра и его этапы становления в Новосибирске. Прогуляйтесь по большому фойе, а опытные экскурсоводы раскроют секреты театральной жизни и поделятся интересными историями из «жизни» кукол.
В завершении экскурсии у вас будет возможность почувствовать себя артистом-кукловодом. Это уникальный опыт, который запомнится надолго!
Ждем вас на экскурсии! Обещаем, будет интересно!