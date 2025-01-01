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Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
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Экскурсия по Новосибирскому театру кукол

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экскурсия в кукольном театре Новосибирска

Хотите узнать, как «живет» театр, готовясь ко встрече со зрителями? Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Новосибирскому театру кукол!

Что вас ждет на экскурсии?

  • Загляните в места, куда не попадают зрители.
  • Посетите репетиционный зал и цеха, где создаются куклы для спектаклей.
  • Узнайте, как хранится реквизит и куклы.

Погружение в театральную жизнь

Вы познакомитесь с работой художников и бутафоров, а также окажитесь за кулисами сцены. Узнайте о том, как проходят приготовления к спектаклям, и откройте для себя театральные профессии.

История театра

Во время экскурсии вам расскажут историю театра и его этапы становления в Новосибирске. Прогуляйтесь по большому фойе, а опытные экскурсоводы раскроют секреты театральной жизни и поделятся интересными историями из «жизни» кукол.

Станьте артистом-кукловодом

В завершении экскурсии у вас будет возможность почувствовать себя артистом-кукловодом. Это уникальный опыт, который запомнится надолго!

Ждем вас на экскурсии! Обещаем, будет интересно!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 31 июля
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
14:00
Новосибирск, 2 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
14:00 от 300 ₽
Новосибирск, 7 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
12:00 от 300 ₽
Новосибирск, 14 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽
Новосибирск, 16 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
13:00 от 300 ₽
Новосибирск, 19 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽
Новосибирск, 22 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
12:00 от 300 ₽
Новосибирск, 24 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
12:00
Новосибирск, 26 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
18:30 от 300 ₽
Новосибирск, 2 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
18:30 от 300 ₽
Новосибирск, 16 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽

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