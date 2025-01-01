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АРТ
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Спектакль АРТ

Постановка
Остров 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «АРТ» Ясмины Реза: Искусство и Дружба на троих

«Иван, Серж и Марк» — трое мужчин, которых связывает старая, крепкая дружба. Их жизнь течет своим чередом, пока любитель современного искусства Серж не решает купить белое полотно за огромную сумму денег. Это событие становится катализатором для обсуждений, которые стремительно перерастают в выяснение отношений.

Конфликт и Искусство

Старые друзья не разделяют восторга Сержа, и разговоры о картине быстро переходят в конфликт, где никто не может услышать другого. Этот драматический поворот приводит к размышлениям о том, как абстрактное искусство может повлиять на крепкую дружбу. Смогут ли герои преодолеть разногласия, или их отношения навсегда изменятся?

О пьесе

Спектакль «АРТ» поставлен по одноименной пьесе французской актрисы, драматурга и сценаристки Ясмины Реза. Впервые она была представлена в Париже в октябре 1994 года и с тех пор быстро завоевала популярность. Сегодня пьеса переведена на 40 языков и активно ставится по всему миру, включая Россию.

Интересные факты

  • Пьеса «АРТ» стала обладателем множества театральных наград и признана одной из лучших современных комедий.
  • Критики отмечают, что в ней мастерски поднимаются темы дружбы, зависти и искусства.
  • Спектакль активно обсуждается в театральной среде за глубокие психологические аспекты и динамику взаимоотношений между персонажами.

Не упустите шанс увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит вас задуматься о важности дружбы и истинных ценностях в жизни!

Режиссер
Юрий Кретов
В ролях
Сергей Галич
Дмитрий Смирнов
Константин Сироткин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 800 ₽

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