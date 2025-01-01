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О концерте/спектакле

Мультимедийная цифровая выставка «ART+» в Москве

Мультимедийная цифровая выставка «ART+» предлагает зрителям уникальное путешествие по ключевым художественным стилям. Здесь нейросети не просто переосмысляют искусство, а погружают вас в контекст каждой эпохи, создавая единую атмосферу.

Что ждет зрителей?

Выставка «ART+» позволяет увидеть картины так, как, возможно, ощущали их сами художники. Ведь мир в их воображении никогда не замирал в одном мгновении — он двигался, дышал и менялся на глазах.

Исторические эпохи в одном пространстве

В программе шоу представлены выдающиеся произведения искусства различных исторических эпох, включая:

  • Готику
  • Эпоху Возрождения
  • Барокко
  • Рококо
  • Модерн
  • Авангард

Каждый из этих стилей обладает уникальным характером и отражает дух времени, в котором был создан. Выставка станет не только эстетическим, но и образовательным опытом для всех любителей искусства.

Не упустите шанс!

Посетите выставку «ART+» и откройте для себя новое восприятие известных произведений. Убедитесь, что искусство способно не только вдохновлять, но и удивлять!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
24 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
25 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
26 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
27 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
28 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
29 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
30 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
31 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
1 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
2 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
3 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
4 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
5 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
6 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
7 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
8 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
9 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
10 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
11 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
12 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
13 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
14 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
15 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
16 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
17 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
18 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
19 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
20 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
21 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
22 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
23 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
24 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
25 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
26 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
27 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
28 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽ 18:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽ 20:00 от 900 ₽ 21:00 от 900 ₽
29 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
30 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽
31 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽

Фотографии

Art+ Art+ Art+ Art+ Art+ Art+

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