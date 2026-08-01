Выставка в «Царицыно», посвященная юбилею Екатерины II

В стенах Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» открывается уникальная выставка, посвященная юбилею Екатерины II. Экспозиция не только информирует о строительстве знаменитого архитектурного ансамбля, но и раскрывает исторические детали, связанные с проектом.

История создания Царицына

Выставка охватывает важный период в истории подмосковной резиденции, начиная с 1775 года, когда Екатерина II приобрела село Черная Грязь и переименовала его в Царицыно. Строительство дворца было для императрицы очень личным делом. В ходе работы она не раз меняла планы, отказываясь от первоначального проекта архитектора Василия Баженова, который затем уступил место Матвею Казакову. Однако широко ожидаемое завершение дворца так и не произошло — финансовые средства были прекращены после смерти Екатерины II.

Мультимедийные решения и художественные элементы

Авторы проекта решили сделать акцент не только на традиционных музейных экспонатах, но и внедрить современные медиаформаты. Режиссер Андрей Сильвестров создал впечатляющие видео-инсталляции с участием известных актеров, среди которых Павел Деревянко и Павел Шумский, а также лауреаты премии «Золотая маска» — Алиса Дмитриева и Ксения Орлова. Сильвестров отметил: «Мы создали музейный блокбастер с суперзвездами русского кино, который рассказывает драматическую историю о том, как дворец строили-строили, да так и не построили».

Куратор и команда

Куратор выставки Ольга Докучаева акцентирует внимание на значимости доступного представления архитектуры и исторических личностей, стоящих у истоков создания Царицына. Дизайном выставки занимался Владимир Кузьмин, а за мультимедийную часть отвечает Андрей Сильвестров.

Информация для посетителей

Выставка «Царицыно Екатерины II» открывается накануне юбилейной даты императрицы и будет работать для посетителей с 20 апреля. Не упустите возможность узнать больше о великой истории Царицына и его создателях!