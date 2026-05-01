Научно-популярный полнокупольный фильм в московском Планетарии

«Призрак Вселенной» — это захватывающий научно-популярный полнокупольный фильм, который демонстрируется в Большом Звёздном зале Московского планетария. Программа посвящена одной из самых больших загадок современной науки — невидимой субстанции, составляющей большую часть массы Вселенной.

О программе

Фильм переносит зрителей от Большого взрыва до современности, рассказывая о попытках учёных «поймать» тёмную материю. Вы увидите, как проводились исследования в Большом адронном коллайдере, как работают детекторы в глубоких подземных шахтах и как движение галактик доказывает существование этой невидимой силы.

Визуальные эффекты

Высококачественная компьютерная графика на куполе диаметром 25 метров создает эффект полного присутствия в космосе и внутри ускорителя частиц. Это не просто фильм — это двойное погружение в захватывающий мир науки и технологии.

Длительность

Программа состоит из двух частей:

«Прогулка по звездному небу» (около 20 минут) — живая лекция о текущем виде неба над Москвой.

Фильм «Призрак Вселенной» (около 28 минут).

Не упустите возможность стать свидетелями открытия тёмной материи и узнать больше о нашем загадочном космосе!