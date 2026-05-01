Призрак Вселенной: в поисках тёмной материи
Билеты от 1000₽
12+
О выставке

Научно-популярный полнокупольный фильм в московском Планетарии

«Призрак Вселенной» — это захватывающий научно-популярный полнокупольный фильм, который демонстрируется в Большом Звёздном зале Московского планетария. Программа посвящена одной из самых больших загадок современной науки — невидимой субстанции, составляющей большую часть массы Вселенной.

О программе

Фильм переносит зрителей от Большого взрыва до современности, рассказывая о попытках учёных «поймать» тёмную материю. Вы увидите, как проводились исследования в Большом адронном коллайдере, как работают детекторы в глубоких подземных шахтах и как движение галактик доказывает существование этой невидимой силы.

Визуальные эффекты

Высококачественная компьютерная графика на куполе диаметром 25 метров создает эффект полного присутствия в космосе и внутри ускорителя частиц. Это не просто фильм — это двойное погружение в захватывающий мир науки и технологии.

Длительность

Программа состоит из двух частей:

  • «Прогулка по звездному небу» (около 20 минут) — живая лекция о текущем виде неба над Москвой.
  • Фильм «Призрак Вселенной» (около 28 минут).

Не упустите возможность стать свидетелями открытия тёмной материи и узнать больше о нашем загадочном космосе!

Май
Июнь
28 мая четверг
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 1000 ₽
30 мая суббота
20:00
от 1000 ₽
3 июня среда
20:00
от 1000 ₽
6 июня суббота
20:00
от 1000 ₽
7 июня воскресенье
18:30
от 1000 ₽

