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Арт-пространство Эйфория. Входной билет
Билеты от 1500₽
Киноафиша Арт-пространство Эйфория. Входной билет

Арт-пространство Эйфория. Входной билет

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир эмоций: арт-пространство «Эйфория»

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. Билет действителен для прохода в выбранную дату с 10 до 22.

«Эйфория» — это не просто арт-пространство, а настоящая сказка, где эмоции оживают благодаря современным мультимедийным технологиям и искусственному интеллекту. Здесь вас ждут два уровня тематических залов, наполненных уникальными инсталляциями, интерактивными арт-объектами и захватывающими спецэффектами.

Уникальный опыт

Каждая локация «Эйфории» пронизана особыми эмоциями и чувствами. Вы сможете не только наблюдать, но и взаимодействовать с искусством, погружаясь в мир мультимедийного творчества. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение, новые ощущения и яркие впечатления.

Почему стоит посетить?

  • Инновационные технологии: искусственный интеллект и мультимедиа создают уникальный опыт.
  • Разнообразие эмоций: каждая инсталляция способна вызвать уникальные чувства.
  • Интерактивность: вы не просто зритель, а активный участник творческого процесса.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира. Приходите в «Эйфорию» и откройте для себя новые грани искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Арт-пространство «Эйфория» Москва, Н.Арбат, 17
22:00 от 1500 ₽

Фотографии

Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет Арт-пространство Эйфория. Входной билет

В ближайшие дни

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19 августа в 13:00 Дом-музей Щепкина
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