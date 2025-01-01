График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. Билет действителен для прохода в выбранную дату с 10 до 22.
«Эйфория» — это не просто арт-пространство, а настоящая сказка, где эмоции оживают благодаря современным мультимедийным технологиям и искусственному интеллекту. Здесь вас ждут два уровня тематических залов, наполненных уникальными инсталляциями, интерактивными арт-объектами и захватывающими спецэффектами.
Каждая локация «Эйфории» пронизана особыми эмоциями и чувствами. Вы сможете не только наблюдать, но и взаимодействовать с искусством, погружаясь в мир мультимедийного творчества. Это идеальное место для тех, кто ищет вдохновение, новые ощущения и яркие впечатления.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира. Приходите в «Эйфорию» и откройте для себя новые грани искусства!