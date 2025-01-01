Меню
Антигона не может больше жить
Киноафиша Антигона не может больше жить

Спектакль Антигона не может больше жить

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Трагедия "Антигона": Вечные вопросы любви и свободы

«О сыновьях моих не заботься: выросли они. Но о моих несчастных, бедных дочках заботься», - так завещал Эдип, царь Фив, своему преемнику Креону, выкалывая себе глаза за отцеубийство. Эта трагическая история развернется на сцене в новой интерпретации классической пьесы.

Сюжет и конфликты

Сыновья Эдипа - Поленик и Этеокл, погубили друг друга в гражданской войне, ввергнув Фивы в хаос. Новый царь Креон, пытаясь восстановить порядок, приказывает одному из братьев возвести святилище, а тело другого бросить «птицам окрестным и псам». В центре сюжета - дочери Эдипа, Антигона и Исмена, которые стоят перед ужасным выбором: похоронить брата, нарушив царский указ, или оставить его тело непогребенным, презрев законы людей и богов.

Тема и актуальность

Каждая из сестер примет свое решение, но только одна из них после смерти получит героические почести. «Антигона не может больше жить» - данное размышление о цене свободы, природе власти и ее границах касается не только древнегреческой аудитории V века до нашей эры, но и современного зрителя. Интересно, действительно ли мы изменились с тех пор?

Исторический контекст

Пьеса "Антигона" была написана Софоклом в V веке до нашей эры, но её обсуждение вопросов о моральных дилеммах и человеческой природе продолжилось и в XX веке, когда свою версию создал Жан Ануй. Эти идеи остаются актуальными и сегодня, вызывая глубокие размышления о том, на что человек готов ради любви и справедливости.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классической трагедии на сцене.

Режиссер
Елена Кожухова
В ролях
Михаил Морозов
Егор Червяков
Дмитрий Ломов
Сергей Лактюнькин
Родион Толоконников
Расписание

8 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
20:00 от 2500 ₽
9 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
20:00 от 2500 ₽

