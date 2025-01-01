Меню
Ансамбль танца «Алан»
6+
О концерте/спектакле

Танцевальная магия ансамбля «Алан»

Государственный академический ансамбль танца «Алан», представляющий Северную Осетию, давно завоевал признание как живая легенда национальной культуры. Каждый концерт этого удивительного коллектива превращается в театрализованное представление, наполняя душу зрителя восторгом и азартом.

Традиции осетинской хореографии

С момента своего основания почти 80 лет назад ансамбль «Алан» продолжает развивать лучшие традиции осетинской хореографии. Его выступления — это не просто танцы, а настоящие истории, рассказываемые посредством грациозных и величественных движений.

Впечатляющая программа

Зрителей ожидает магическая красота женских танцев, которые излучают грацию и плавность, а также энергичные и темпераментные пляски мужчин с кинжалами. Эти номера создают захватывающую атмосферу и производят ошеломляющее впечатление на всех, кто пришел насладиться искусством.

Обратите внимание, что программа может быть изменена, поэтому следите за обновлениями и не упустите возможность стать частью этого незабываемого события.

Май
27 мая среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

