Бах и Гендель: два гения

Шедевры хоровой музыки Баха и Генделя в Доме музыки

В Доме музыки пройдет концерт, посвященный шедеврам хоровой музыки великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Ансамбль духовной музыки «Благовест» и детские хоровые коллективы под руководством композитора Антона Вискова представят произведения классиков с увлекательными пояснениями.

Соревнование двух титанов

Зрители смогут стать свидетелями увлекательного соревнования двух гениев эпо́хи барокко. Это противостояние Баха и Генделя началось еще при жизни композиторов и продолжается по сей день. Антон Висков расскажет о хоровом песнотворчестве, которое стало основой западноевропейского музыкального искусства.

Ансамбль «Благовест»

Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест», основанный заслуженной артисткой России Галиной Кольцовой, бережно сохраняет и развивает традиции российской хоровой культуры. Этот универсальный ансамбль владеет различными музыкальными техниками и представит в своем репертуаре как величественные русские композиции, такие как «Всенощное бдение» и «Литургия» Сергея Рахманинова, так и всемирно известные произведения.

В репертуаре «Благовеста» можно найти шедевры мировой духовной классики, включая «Мессию» Генделя, «Страсти», «Высокую» мессу и Рождественскую ораторию Баха, а также Реквием Моцарта. Не упустите возможность насладиться прекрасной хоровой музыкой и окунуться в атмосферу барокко.