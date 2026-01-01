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Бах и Гендель: два гения
Билеты от 700₽
Киноафиша Бах и Гендель: два гения

Бах и Гендель: два гения

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Шедевры хоровой музыки Баха и Генделя в Доме музыки

В Доме музыки пройдет концерт, посвященный шедеврам хоровой музыки великих композиторов Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Ансамбль духовной музыки «Благовест» и детские хоровые коллективы под руководством композитора Антона Вискова представят произведения классиков с увлекательными пояснениями.

Соревнование двух титанов

Зрители смогут стать свидетелями увлекательного соревнования двух гениев эпо́хи барокко. Это противостояние Баха и Генделя началось еще при жизни композиторов и продолжается по сей день. Антон Висков расскажет о хоровом песнотворчестве, которое стало основой западноевропейского музыкального искусства.

Ансамбль «Благовест»

Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест», основанный заслуженной артисткой России Галиной Кольцовой, бережно сохраняет и развивает традиции российской хоровой культуры. Этот универсальный ансамбль владеет различными музыкальными техниками и представит в своем репертуаре как величественные русские композиции, такие как «Всенощное бдение» и «Литургия» Сергея Рахманинова, так и всемирно известные произведения.

В репертуаре «Благовеста» можно найти шедевры мировой духовной классики, включая «Мессию» Генделя, «Страсти», «Высокую» мессу и Рождественскую ораторию Баха, а также Реквием Моцарта. Не упустите возможность насладиться прекрасной хоровой музыкой и окунуться в атмосферу барокко.

Купить билет на концерт Бах и Гендель: два гения

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Октябрь
24 октября суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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