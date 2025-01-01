Спектакль Анна Каренина

Премьера спектакля «Анна Каренина» на Новой сцене Театра на Таганке

4 и 5 апреля 2025 года на Новой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Анна Каренина». Постановку осуществил режиссёр Александр Карпушин по мотивам знаменитого романа Льва Толстого.

Вневременная история о любви и страданиях

Роман «Анна Каренина» является одним из самых знаковых произведений мировой литературы, и в этой интерпретации Карпушин создаёт вневременную историю. Его герои живут, любят, разочаровываются и страдают, задавая вопросы, актуальные на протяжении веков.

Цитаты режиссёра

Александр Карпушин делится своими размышлениями: «Счастливые семьи только чай пьют, а в их душах совершается трагедия» . Это своего рода гибрид из Чехова и Толстого, где переплетаются философские размышления о любви, жалости и сострадании.

Актуальность произведения сегодня

«Нужна ли нам сегодня «Анна Каренина», или так, нужны ли сегодняшние МЫ Толстому?» — задаётся вопросом Карпушин. Мы уже такие, какими успели стать, живя в другом ритме и с другой скоростью. Однако, несмотря на это, мы продолжаем искать ответы на вечные вопросы: Любовь или страсть? Кто имеет право судить? Почему неспокойно, а не спокойно?

Поиск внутреннего мира

Спектакль представляет собой не просто попытку ответить на вопросы, а стремление обрести внутренний мир и почувствовать наполненность. Вопрос не в том, чтобы допрыгнуть до какой-то цели и получить всё желаемое, а в том, чтобы обрести внутренний мир и найти в этом чувство наполненности и достаточности .

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