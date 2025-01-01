Спектакль Анна Каренина

4 и 5 апреля 2025 года на Новой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Анна Каренина». Постановку осуществил режиссёр Александр Карпушин по мотивам знаменитого романа Льва Толстого.
Роман «Анна Каренина» является одним из самых знаковых произведений мировой литературы, и в этой интерпретации Карпушин создаёт вневременную историю. Его герои живут, любят, разочаровываются и страдают, задавая вопросы, актуальные на протяжении веков.
Александр Карпушин делится своими размышлениями:
«Счастливые семьи только чай пьют, а в их душах совершается трагедия». Это своего рода гибрид из Чехова и Толстого, где переплетаются философские размышления о любви, жалости и сострадании.
«Нужна ли нам сегодня «Анна Каренина», или так, нужны ли сегодняшние МЫ Толстому?» — задаётся вопросом Карпушин. Мы уже такие, какими успели стать, живя в другом ритме и с другой скоростью. Однако, несмотря на это, мы продолжаем искать ответы на вечные вопросы:
Любовь или страсть? Кто имеет право судить? Почему неспокойно, а не спокойно?
Спектакль представляет собой не просто попытку ответить на вопросы, а стремление обрести внутренний мир и почувствовать наполненность.
Вопрос не в том, чтобы допрыгнуть до какой-то цели и получить всё желаемое, а в том, чтобы обрести внутренний мир и найти в этом чувство наполненности и достаточности.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классики на сцене Театра на Таганке. Билеты уже в продаже!