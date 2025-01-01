Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Морозко
Билеты от 990₽
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Новогодний семейный спектакль в Москве

Зимой в лесу рождается чудо. Падчерица, изгнанная мачехой, встречает Морозко и лесных духов. Вместо страха её ждёт испытание, где холод оборачивается теплом, а трудности становятся проверкой сердца.

Эта история напоминает, что добро и искренность сильнее любой зимы и всегда приводят к свету.

Сюжет и атмосфера

На сцене развернётся волшебный лес из бревен и льда, где оживут деревянные маски и раздастся живая музыка с использованием старинных колядок. "Морозко" – это не просто шумный утренник, а камерное волшебство. Спектакль открывает детям сказку и дарит взрослым возможность погрузиться в живой миф, который оживает в праздничной атмосфере.

Почему стоит пойти на "Морозко"

  • Русская сказка в современной театральной эстетике;
  • Атмосфера зимнего леса: бревна, лёд, маски, живая музыка;
  • Спектакль для всей семьи: детям – чудо, взрослым – глубокие смыслы;
  • Формат праздника, к которому хочется возвращаться каждый год.

Длительность

Спектакль длится 60–70 минут.

Купить билет на спектакль Морозко

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
30 декабря вторник
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
31 декабря среда
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
1 января четверг
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
2 января пятница
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
3 января суббота
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
4 января воскресенье
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
5 января понедельник
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
6 января вторник
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
7 января среда
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
8 января четверг
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
9 января пятница
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
10 января суббота
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
11 января воскресенье
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 990 ₽
15:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽
18:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1190 ₽

В ближайшие дни

Очарованный странник
16+
Драма
Очарованный странник
9 октября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
от 2500 ₽
Демон
16+
Драма
Демон
27 ноября в 19:00 VS Театр
от 1500 ₽
Винни Пух и все-все-все
0+
Детский Кукольный
Винни Пух и все-все-все
31 октября в 12:00 Театр детской книги «Волшебная лампа»
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше