Спектакль Морозко

Новогодний семейный спектакль в Москве

Зимой в лесу рождается чудо. Падчерица, изгнанная мачехой, встречает Морозко и лесных духов. Вместо страха её ждёт испытание, где холод оборачивается теплом, а трудности становятся проверкой сердца.

Эта история напоминает, что добро и искренность сильнее любой зимы и всегда приводят к свету.

Сюжет и атмосфера

На сцене развернётся волшебный лес из бревен и льда, где оживут деревянные маски и раздастся живая музыка с использованием старинных колядок. "Морозко" – это не просто шумный утренник, а камерное волшебство. Спектакль открывает детям сказку и дарит взрослым возможность погрузиться в живой миф, который оживает в праздничной атмосфере.

Почему стоит пойти на "Морозко"

Русская сказка в современной театральной эстетике;

Атмосфера зимнего леса: бревна, лёд, маски, живая музыка;

Спектакль для всей семьи: детям – чудо, взрослым – глубокие смыслы;

Формат праздника, к которому хочется возвращаться каждый год.

Длительность

Спектакль длится 60–70 минут.