Джаз на закате в ресторане на башне «Панорама»

0+
Возраст 0+

О концерте

Джазовые концерты на закате в Сочи

В ресторане «Панорама» на башне Альпийской улицы в Сочи состоятся уникальные джазовые концерты. В программе - лучшие произведения романтической джазовой музыки, которые подарят незабываемые моменты в компании выдающихся музыкантов.

Исполнительский состав концертов включает:

  • Юрий Бедрак – фортепиано,
  • Сергей Землянухин – контрабас,
  • Павел Панфилов – барабаны.

Концерты будут особенно интересны любителям джаза и романтической музыки, а также тем, кто ценит живописные виды на закате. Величественный панорамный вид на Сочи создаст атмосферу волшебства и красоты, подчеркивая каждый произведение в исполнении талантливых музыкантов.

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
3 марта вторник
17:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1300 ₽
10 марта вторник
17:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
17 марта вторник
17:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
24 марта вторник
17:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
31 марта вторник
17:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
7 апреля вторник
17:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
14 апреля вторник
17:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
21 апреля вторник
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
28 апреля вторник
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
5 мая вторник
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
12 мая вторник
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
19 мая вторник
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
26 мая вторник
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
2 июня вторник
18:00
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
9 июня вторник
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
16 июня вторник
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
23 июня вторник
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
30 июня вторник
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽
7 июля вторник
18:30
Ресторан «Панорама» Сочи, Альпийская, 7/7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
17 апреля в 17:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
24 апреля в 17:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Гурам Амарян. Базар
18+
Юмор
Гурам Амарян. Базар
24 июля в 20:00 Зеленый театр
от 2000 ₽
