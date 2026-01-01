Джаз на закате в ресторане на башне «Панорама»

В ресторане «Панорама» на башне Альпийской улицы в Сочи состоятся уникальные джазовые концерты. В программе - лучшие произведения романтической джазовой музыки, которые подарят незабываемые моменты в компании выдающихся музыкантов.
Исполнительский состав концертов включает:
Концерты будут особенно интересны любителям джаза и романтической музыки, а также тем, кто ценит живописные виды на закате. Величественный панорамный вид на Сочи создаст атмосферу волшебства и красоты, подчеркивая каждый произведение в исполнении талантливых музыкантов.