Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Комната культуры
Билеты от 2500₽
Киноафиша Комната культуры

Комната культуры

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт группы «Комната культуры»

Приглашаем вас на концерт молодый авторской группы «Комната культуры» из Барнаула! Эта талантливая команда вновь порадует зрителей своим уникальным стилем и энергичной атмосферой.

Громкие и душевные моменты

Вас ожидает яркая программа, в которой прозвучат «Самолёты», «Поезда» и множество других любимых треков. Концерт обещает быть масштабным, с живым исполнением и невероятной атмосферой, которая объединит всех зрителей.

Незабываемое музыкальное событие

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! «Комната культуры» вдохновляет своей искренностью и глубокими текстами, которые находят отклик в сердцах слушателей. Весною мы снова соберёмся вместе, чтобы насладиться качественной музыкой и великолепным звучанием.

Запланируйте вечерний выход и готовьтесь к незабываемым эмоциям на концерте «Комната культуры»!

Купить билет на концерт Комната культуры

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
20:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
от 2500 ₽
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
20:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
27 декабря в 21:30 Still Standup Moscow
от 1290 ₽
Женский vs Мужской Стендап
18+
Юмор
Женский vs Мужской Стендап
13 декабря в 18:30 Daddy Pub
от 1090 ₽
Стендап. Фокусы. Музыка
18+
Юмор Живая музыка
Стендап. Фокусы. Музыка
2 января в 20:00 Ibis Kitchen
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше