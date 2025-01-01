Концерт группы «Комната культуры»

Приглашаем вас на концерт молодый авторской группы «Комната культуры» из Барнаула! Эта талантливая команда вновь порадует зрителей своим уникальным стилем и энергичной атмосферой.

Громкие и душевные моменты

Вас ожидает яркая программа, в которой прозвучат «Самолёты», «Поезда» и множество других любимых треков. Концерт обещает быть масштабным, с живым исполнением и невероятной атмосферой, которая объединит всех зрителей.

Незабываемое музыкальное событие

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! «Комната культуры» вдохновляет своей искренностью и глубокими текстами, которые находят отклик в сердцах слушателей. Весною мы снова соберёмся вместе, чтобы насладиться качественной музыкой и великолепным звучанием.

Запланируйте вечерний выход и готовьтесь к незабываемым эмоциям на концерте «Комната культуры»!