Acid Hasid. Балканский концерт: Кустурица, Брегович
О концерте/спектакле

Премьера музыкальной программы от ACID HASID

7 февраля на сцене дворца Белосельских-Белозерских состоится премьера программы, в которую вошли самые известные хиты Горана Бреговича и Эмира Кустурицы. Оркестр ACID HASID исполнит такие культовые произведения, как Время цыган, Черная кошка, белый кот, Жизнь как чудо и Андерграунд. Эти мелодии отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы и знакомы многим даже тем, кто не смотрел соответствующие фильмы.

Уникальный стиль оркестра

ACID HASID — колоритный коллектив, который исполняет балканскую, еврейскую, цыганскую и восточную музыку. Их выступления — это калейдоскоп народных праздников, звучащий современно и оригинально. Музыканты, входящие в золотые составы таких групп, как Добраночь, Ленинград и Кабриолет, под руководством фронтмена Андрея Антоненко (известного как Андромедыч), виртуозно смешивают традиции народной музыки с актуальными тенденциями.

Награды и достижения

В 2024 году оркестр ACID HASID получил первую премию Russian World Music Award в номинации Лучший этномузыкальный проект России. Это подтверждает высокий уровень музыкального мастерства и оригинальности коллектива.

Энергия и атмосфера

Выступления ACID HASID всегда наполнены энергией. На филармонической сцене группа предстанет как изысканный арт-проект, а в клубе или на фестивале они погружают зрителей в транс своими танцевальными ритмами. Спустившись со сцены, музыканты превращаются в фееричный карнавальный оркестр, готовый зажигать публику до самого утра.

Ноябрь
14 ноября пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1300 ₽

