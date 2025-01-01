Acid Hasid. Балканский концерт: Кустурица, Брегович

7 февраля на сцене дворца Белосельских-Белозерских состоится премьера программы, в которую вошли самые известные хиты Горана Бреговича и Эмира Кустурицы. Оркестр ACID HASID исполнит такие культовые произведения, как
Время цыган,
Черная кошка, белый кот,
Жизнь как чудо и
Андерграунд. Эти мелодии отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы и знакомы многим даже тем, кто не смотрел соответствующие фильмы.
ACID HASID — колоритный коллектив, который исполняет балканскую, еврейскую, цыганскую и восточную музыку. Их выступления — это калейдоскоп народных праздников, звучащий современно и оригинально. Музыканты, входящие в золотые составы таких групп, как
Добраночь,
Ленинград и
Кабриолет, под руководством фронтмена Андрея Антоненко (известного как Андромедыч), виртуозно смешивают традиции народной музыки с актуальными тенденциями.
В 2024 году оркестр ACID HASID получил первую премию Russian World Music Award в номинации
Лучший этномузыкальный проект России. Это подтверждает высокий уровень музыкального мастерства и оригинальности коллектива.
Выступления ACID HASID всегда наполнены энергией. На филармонической сцене группа предстанет как изысканный арт-проект, а в клубе или на фестивале они погружают зрителей в транс своими танцевальными ритмами. Спустившись со сцены, музыканты превращаются в фееричный карнавальный оркестр, готовый зажигать публику до самого утра.