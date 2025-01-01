Acid Hasid. Балканский концерт: Кустурица, Брегович

Премьера музыкальной программы от ACID HASID

7 февраля на сцене дворца Белосельских-Белозерских состоится премьера программы, в которую вошли самые известные хиты Горана Бреговича и Эмира Кустурицы. Оркестр ACID HASID исполнит такие культовые произведения, как Время цыган , Черная кошка, белый кот , Жизнь как чудо и Андерграунд . Эти мелодии отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы и знакомы многим даже тем, кто не смотрел соответствующие фильмы.

Уникальный стиль оркестра

ACID HASID — колоритный коллектив, который исполняет балканскую, еврейскую, цыганскую и восточную музыку. Их выступления — это калейдоскоп народных праздников, звучащий современно и оригинально. Музыканты, входящие в золотые составы таких групп, как Добраночь , Ленинград и Кабриолет , под руководством фронтмена Андрея Антоненко (известного как Андромедыч), виртуозно смешивают традиции народной музыки с актуальными тенденциями.

Награды и достижения

В 2024 году оркестр ACID HASID получил первую премию Russian World Music Award в номинации Лучший этномузыкальный проект России . Это подтверждает высокий уровень музыкального мастерства и оригинальности коллектива.

Энергия и атмосфера

Выступления ACID HASID всегда наполнены энергией. На филармонической сцене группа предстанет как изысканный арт-проект, а в клубе или на фестивале они погружают зрителей в транс своими танцевальными ритмами. Спустившись со сцены, музыканты превращаются в фееричный карнавальный оркестр, готовый зажигать публику до самого утра.