Сольный концерт группы «Давай на ты» в Санкт-Петербурге

Любители пост-панка, у нас отличные новости! Группа «Давай на ты» из Минска отправляется в тур в честь релиза своего нового альбома «Никто не догонит». Они подарят зрителям возможность насладиться не только свежими композициями, но и всеми вашими любимыми треками.

О музыкантах

Группа «Давай на ты» уже завоевала популярность во многих странах благодаря своему уникальному звучанию и хитовым альбомам. Их музыка сочетает в себе элементы пост-панка и современного инди, что делает каждое выступление ярким и запоминающимся.

Что ожидать от концерта

На концертах в Санкт-Петербурге и Москве команда исполнит свои лучшие хиты, а также представит новые песни, которые обязательно понравятся поклонникам. Неповторимая атмосфера и энергетика живого выступления не оставят равнодушными никого.

Не пропустите!

Если вы поклонник качественной музыки и активной концертной жизни, обязательно приходите на выступление группы «Давай на ты». Это отличный шанс насладиться живым исполнением и провести вечер в компании единомышленников.

Следите за обновлениями и готовьтесь к незабываемым впечатлениям!