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Удачные песни
Киноафиша Удачные песни

Удачные песни

12+
Возраст 12+

О концерте

Фестиваль «Радио Дача» в БКЗ «Октябрьский»

БКЗ «Октябрьский» станет местом проведения фестиваля «Удачные песни», который порадует зрителей стопроцентными хитами, зажигательными танцами и выступлениями любимых звезд на одной сцене. Это красочное шоу наполнено атмосферой праздника и обещает стать выдающимся музыкальным событием, согласно лучшим традициям «Радио Дача».

Праздник музыки и эмоций

Фестиваль «Удачные песни» не оставит равнодушным никого! Он успешно покоряет сердца зрителей с первых нот, создавая яркие эмоции, которые запоминаются надолго. Благодаря разнообразным музыкальным номерам и душевной атмосфере, это мероприятие заслуживает внимания любителей музыки и веселья.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника, который сохраняет за собой статус одного из лучших мероприятий в своем жанре!

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В других городах
Октябрь
15 октября четверг
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6

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