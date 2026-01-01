Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Абонемент на 4 концерта
Киноафиша Абонемент на 4 концерта

Абонемент на 4 концерта

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный абонемент на концерты Новосибирской филармонии

Новосибирская филармония (ГКЗ им. А.М. Каца) запускает новый абонемент, который включает в себя четыре концерта. Программа порадует зрителей разнообразием музыкальных произведений.

Классика и современность в одном концерте

Посетители смогут насладиться как классическими композициями, так и современными аранжировками, что сделает каждый концерт уникальным. Эти события подойдут любителям музыки различных жанров и эпох, ведь каждый найдет для себя что-то интересное.

Что ожидать от программы

Каждый концерт в рамках абонемента обещает быть насыщенным и разнообразным, позволяя слушателям открыть для себя новые грани музыкального искусства. Не упустите шанс насладиться великолепным звучанием и атмосферой филармонии!

Купить билет на концерт Абонемент на 4 концерта

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Bloo
16+
Хип-хоп

Bloo

23 сентября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 4800 ₽
Вечер с Пушкиным
12+
Классическая музыка

Вечер с Пушкиным

21 августа в 19:00 Красный факел
от 1000 ₽
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius
12+
Рок

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius

27 сентября в 19:00 Локомотив-арена
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше