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Абонемент № 2 (8 концертов)
Киноафиша Абонемент № 2 (8 концертов)

Абонемент № 2 (8 концертов)

12+
Возраст 12+

О концерте

Абонемент классической музыки в Новосибирске

В Новосибирской филармонии, на сцене ГКЗ им. А.М. Каца, стартует абонемент из восьми концертов, посвященный выдающимся произведениям классической музыки. В программе — симфонии Прокофьева и Бетховена.

Участники концерта:

  • Новосибирский академический симфонический оркестр
  • Новосибирская хоровая капелла
  • Ирина Новикова (сопрано, НОВАТ)
  • Юлия Меннибаева (меццо-сопрано, Москва)
  • Игорь Морозов (тенор, Москва)
  • Алексей Кулагин (бас, Москва)

Дирижёр: Сергей Оселков (Рязань)

Каждый концерт будет дополнен лекцией на Круглой сцене, что сделает событие еще более интересным для зрителей. Открытие абонемента вызывает особый интерес у любителей классической музыки и симфонических произведений. Не упустите возможность насладиться музыкой мастеров!

Программа концертов включает:

  • Прокофьев. Симфония № 1
  • Бетховен. Симфония № 9

Не оставляйте без внимания это музыкальное событие и готовьтесь к незабываемому вечеру!

Исполнители
Оселков С

Купить билет на концерт Абонемент № 2 (8 концертов)

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В других городах
Октябрь
9 октября пятница
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 4000 ₽

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