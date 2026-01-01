Абонемент № 2 (8 концертов)

Абонемент классической музыки в Новосибирске

В Новосибирской филармонии, на сцене ГКЗ им. А.М. Каца, стартует абонемент из восьми концертов, посвященный выдающимся произведениям классической музыки. В программе — симфонии Прокофьева и Бетховена.

Участники концерта:

Новосибирский академический симфонический оркестр

Новосибирская хоровая капелла

Ирина Новикова (сопрано, НОВАТ)

Юлия Меннибаева (меццо-сопрано, Москва)

Игорь Морозов (тенор, Москва)

Алексей Кулагин (бас, Москва)

Дирижёр: Сергей Оселков (Рязань)

Каждый концерт будет дополнен лекцией на Круглой сцене, что сделает событие еще более интересным для зрителей. Открытие абонемента вызывает особый интерес у любителей классической музыки и симфонических произведений. Не упустите возможность насладиться музыкой мастеров!

Программа концертов включает:

Прокофьев. Симфония № 1

Бетховен. Симфония № 9

Не оставляйте без внимания это музыкальное событие и готовьтесь к незабываемому вечеру!