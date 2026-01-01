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Абонемент № 11А (3 концерта)
Киноафиша Абонемент № 11А (3 концерта)

Абонемент № 11А (3 концерта)

12+
Возраст 12+

О концерте

Большой джаз с биг-бэндом Владимира Толкачёва

В концертном зале Дома учёных СО РАН пройдет выступление биг-бэнда под руководством заслуженного артиста России Владимира Толкачёва. Это уникальное событие привлечёт как новичков, так и опытных любителей джаза.

Абонемент «Джазовый-1» включает в себя три тематических концерта, посвящённых величайшим джазовым музыкантам: Бейси Каунту, Дюку Эллингтону и Чарли Паркеру. Каждый концерт представит слушателям классические музыкальные жанры джаза, такие как свинг, блюз и бибоп.

Музыканты большого джазового оркестра и их бессменный лидер, Владимир Толкачёв, открывают перед вами мир джазовой музыки, посвящая эти концерты культовым личностям. Вы сможете узнать всё о жанрах, которые сформировали современные традиции джаза.

Не упустите шанс насладиться живыми выступлениями и узнать о джазе больше. Это отличная возможность как для начинающих, так и для настоящих знатоков!

Купить билет на концерт Абонемент № 11А (3 концерта)

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