4 YEARS with Tynda Concert
О концерте

Юбилейный концерт «Tynda Music» в Алматы

Приглашаем на особенный вечер юбилейного концерта «Tynda Music», посвящённого 4 годам музыки, вдохновения и незабываемых эмоций.

Этот концерт — это не просто программа, а целая история, рассказанная через музыку. За четыре года проект прошёл путь от смелой идеи до масштабных концертов, объединивших тысячи зрителей. В этот вечер на сцене прозвучат лучшие произведения из самых ярких программ, которые стали любимыми у нашей аудитории.

Музыкальное разнообразие

Ожидайте музыкальное разнообразие сквозь время и жанры: от атмосферных произведений Людовико Эйнауди и мощных саундтреков Ханса Циммера до магии «Гарри Поттера» и трогательных мелодий из легендарных фильмов и сериалов. Это будет вечер, где каждая композиция — воспоминание, каждая нота — эмоция, а каждая секунда — благодарность нашим слушателям.

Что вас ждёт

Юбилейный концерт объединит всё лучшее, что было создано за эти годы: любимые программы, знаковые произведения и особую атмосферу, за которую вы полюбили «Tynda Music». Это возможность ещё раз пережить самые яркие моменты вместе с нами и открыть новые горизонты.

О проекте Tynda Music

«Tynda Music» — это коллектив профессиональных музыкантов, объединённых идеей исполнять любимую музыку в уникальном формате. Свобода в выборе программ, нестандартные площадки и смелые творческие решения стали основой проекта, который за короткое время завоевал сердца слушателей как в Казахстане, так и за его пределами.

Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать этот важный этап. Позвольте музыке рассказать нашу общую историю, которая только начинается.

Купить билет на концерт 4 YEARS with Tynda Concert

Май
30 мая суббота
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

