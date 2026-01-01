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Идеальная жена, или Иллюзия обмана
Киноафиша Идеальная жена, или Иллюзия обмана

Спектакль Идеальная жена, или Иллюзия обмана

18+
Возраст 18+

О спектакле

Комедия положений в Доме актёра

В Доме актёра состоится премьерный спектакль, рассказывающий о неожиданных поворотах в мире отношений. Главный герой, столкнувшись с явными проблемами во взаимодействии с женщинами, решает попробовать построить романтические отношения с женщиной-роботом. Но его планы стремительно усложняются из-за интриг и провокаций со стороны окружающих, а также внимания живых женщин.

Этот спектакль наполнен пикантными ситуациями и любовным треугольником, который заставит зрителей сопереживать героям. Сможет ли главный персонаж выбрать между прагматизмом и настоящими чувствами, когда в игре будут эмоции и настоящая любовь?

Спектакль подарит зрителям как смех, так и трогательные моменты, затрагивая темы человеческих отношений.

В ролях:

  • А. Дьяконов / В. Москаленко
  • Е. Грубый / Е. Васин
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