|Title
|Artist
|Time
|1
|Take Me Home
|Nathan Barr
|2:33
|2
|Hairclip
|Nathan Barr
|1:44
|3
|Bill's Lament
|Nathan Barr
|1:08
|4
|Gran's Story
|Nathan Barr
|1:49
|5
|Bill's Entrance
|Nathan Barr
|1:29
|6
|First Taste
|Nathan Barr
|1:21
|7
|Tara In the Pool
|Nathan Barr
|1:23
|8
|Tripping
|Nathan Barr
|1:42
|9
|Tara and Mother
|Nathan Barr
|1:06
|10
|Grieve To Grave To Groove
|Nathan Barr
|3:15
|11
|The Tribunal
|Nathan Barr
|2:32
|12
|Amy's Goodbye
|Nathan Barr
|2:12
|13
|Bill and Sookie Together
|Nathan Barr
|2:24
|14
|Priapism
|Nathan Barr
|2:15
|15
|More Than You Can Imagine
|Nathan Barr
|1:43
|16
|The Cabin
|Nathan Barr
|5:23
|17
|The Funeral
|Nathan Barr
|2:37
|18
|Sancto Erico
|Nathan Barr
|1:39
|19
|Bill and Sookie's Reunion
|Nathan Barr
|1:22
|20
|Jason and Amy
|Nathan Barr
|2:17
|21
|Love Theme
|Nathan Barr
|2:57