Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows True Blood Soundtrack

Soundtrack from "True Blood"

Music from "True Blood" All info
True Blood (Original Score From the HBO Original Series)
True Blood (Original Score From the HBO Original Series) 21 tracks. Nathan Barr
Listen
True Blood (Music from the HBO® Original Series) [Deluxe Version]
True Blood (Music from the HBO® Original Series) [Deluxe Version] 19 tracks. Jace Everett, CC Adcock & The Lafayette Marquis, Lucinda Williams, Lee Dorsey, Th' Legendary Shack-Shakers, Cobra Verde, The Watson Twins, The Flying Burrito Brothers, Ryan Adams, Slim Harpo, Allen Toussaint, Dr. John, John Doe, Little Big Town, Zac Brown Band, Amanda Jane and The God Rockets
Listen
True Blood (Music from the HBO® Original Series, Vol. 3)
True Blood (Music from the HBO® Original Series, Vol. 3) 18 tracks. Donovan, Karen Elson, Gil Scott-Heron, Slim Harpo, Neko Case, Nick Cave, Gordon Gano, PJ Harvey, Siouxsie & The Banshees, Damien Rice, Nick Lowe, Butch Walker, Jake Sinclair, Cary Ann Hearst, Jakob Dylan, Gary Louris, BlakRoc, Massive Attack, The Heavy, Jace Everett, Black Rebel Motorcycle Club, Dick Isreal & The Soothsayer, L'Avventura, Paper Pilots
Listen
True Blood (Music from and Inspired By the HBO Original Series)
True Blood (Music from and Inspired By the HBO Original Series) 14 tracks. Jace Everett, CC Adcock & The Lafayette Marquis, Lucinda Williams, Lee Dorsey, Th' Legendary Shack-Shakers, Cobra Verde, The Watson Twins, The Flying Burrito Brothers, Ryan Adams, Slim Harpo, Allen Toussaint, Dr. John, John Doe, Little Big Town
Listen
True Blood, Vol. 3 (Music from the HBO® Original Series)
True Blood, Vol. 3 (Music from the HBO® Original Series) 14 tracks. Donovan, Karen Elson, Gil Scott-Heron, Slim Harpo, Neko Case, Nick Cave, Gordon Gano, PJ Harvey, Siouxsie & The Banshees, Damien Rice, Nick Lowe, Butch Walker, Jake Sinclair, Cary Ann Hearst, Jakob Dylan, Gary Louris, BlakRoc, Massive Attack, The Heavy, Jace Everett
Listen
True Blood (Music from the HBO Original Series), Vol. 4
True Blood (Music from the HBO Original Series), Vol. 4 14 tracks. Eric Burdon, Iggy Pop, The Heavy, Howlin' Wolf, Alabama Shakes, Bosco Delrey, My Morning Jacket, The Flaming Lips, The Naked and Famous, Warpaint, Mobley, Deap Vally, Koko Taylor, Los Lobos
Listen
True Blood (Original Soundtrack)
True Blood (Original Soundtrack) 14 tracks. Jace Everett, C.C. Adcock, The Lafayette Marquis, Lucinda Williams, Lee Dorsey, Th' Legendary Shack-Shakers, Cobra Verde, The Watson Twins, The Flying Burrito Brothers, Ryan Adams, Slim Harpo, Allen Toussaint, Dr. John, John Doe, Little Big Town
Listen
True Blood (Music from the HBO Original Series, Vol. 2)
True Blood (Music from the HBO Original Series, Vol. 2) 14 tracks. M. Ward, Jace Everett & CC Adcock, Beck, Robbie Robertson, Junior Walker & The All Stars, Screamin' Jay Hawkins, Elvis Costello, Lucinda Williams, Buddy & Julie Miller, Chuck Prophet, 13th Floor Elevators, Eels, Thievery Corporation, King Britt & Sister Gertrude Morgan, Bob Dylan
Listen
True Blood: Season 2 (Original Score From the HBO Original Series)
True Blood: Season 2 (Original Score From the HBO Original Series) 13 tracks. Nathan Barr
Listen
Title Artist Time
1 Take Me Home Nathan Barr 2:33
2 Hairclip Nathan Barr 1:44
3 Bill's Lament Nathan Barr 1:08
4 Gran's Story Nathan Barr 1:49
5 Bill's Entrance Nathan Barr 1:29
6 First Taste Nathan Barr 1:21
7 Tara In the Pool Nathan Barr 1:23
8 Tripping Nathan Barr 1:42
9 Tara and Mother Nathan Barr 1:06
10 Grieve To Grave To Groove Nathan Barr 3:15
11 The Tribunal Nathan Barr 2:32
12 Amy's Goodbye Nathan Barr 2:12
13 Bill and Sookie Together Nathan Barr 2:24
14 Priapism Nathan Barr 2:15
15 More Than You Can Imagine Nathan Barr 1:43
16 The Cabin Nathan Barr 5:23
17 The Funeral Nathan Barr 2:37
18 Sancto Erico Nathan Barr 1:39
19 Bill and Sookie's Reunion Nathan Barr 1:22
20 Jason and Amy Nathan Barr 2:17
21 Love Theme Nathan Barr 2:57
Listen to songs from "True Blood" (2008) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "True Blood" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more