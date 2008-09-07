Menu
True Blood All seasons
True Blood
18+
Production year
2008
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
HBO
Series rating
7.8
10
votes
7.9
IMDb
All seasons of "True Blood"
Season 1
12 episodes
7 September 2008 - 23 November 2008
Season 2
12 episodes
14 June 2009 - 13 September 2009
Season 3
12 episodes
13 June 2010 - 12 September 2010
Season 4
12 episodes
26 June 2011 - 11 September 2011
Season 5
12 episodes
10 June 2012 - 26 August 2012
Season 6
10 episodes
16 June 2013 - 18 August 2013
Season 7
10 episodes
22 June 2014 - 24 August 2014
