True Blood poster
Kinoafisha TV Shows True Blood Seasons

True Blood All seasons

True Blood 18+
Production year 2008
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel HBO

Series rating

7.8
Rate 10 votes
7.9 IMDb
All seasons of "True Blood"
True Blood - Season 1 Season 1
12 episodes 7 September 2008 - 23 November 2008
 
True Blood - Season 2 Season 2
12 episodes 14 June 2009 - 13 September 2009
 
True Blood - Season 3 Season 3
12 episodes 13 June 2010 - 12 September 2010
 
True Blood - Season 4 Season 4
12 episodes 26 June 2011 - 11 September 2011
 
True Blood - Season 5 Season 5
12 episodes 10 June 2012 - 26 August 2012
 
True Blood - Season 6 Season 6
10 episodes 16 June 2013 - 18 August 2013
 
True Blood - Season 7 Season 7
10 episodes 22 June 2014 - 24 August 2014
 
