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Kinoafisha TV Shows The Expanse Soundtrack

Soundtrack from "The Expanse"

Music from "The Expanse" All info
The Expanse Season 4 (Music from the Amazon Original Series)
The Expanse Season 4 (Music from the Amazon Original Series) 23 tracks. Clinton Shorter
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The Expanse Season 2 (Original Television Soundtrack)
The Expanse Season 2 (Original Television Soundtrack) 20 tracks. Clinton Shorter
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The Expanse – Season 1 (Original Television Soundtrack)
The Expanse – Season 1 (Original Television Soundtrack) 19 tracks. Clinton Shorter
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The Expanse Season 3 (Original Television Soundtrack)
The Expanse Season 3 (Original Television Soundtrack) 19 tracks. Clinton Shorter
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Title Artist Time
1 Go Clinton Shorter 2:21
2 A Right to Decide Clinton Shorter 2:35
3 Worth the Price Clinton Shorter 1:10
4 Edward Israel Clinton Shorter 0:51
5 Aftermath Clinton Shorter 2:16
6 To Illus Clinton Shorter 2:47
7 First Steps Clinton Shorter 2:59
8 Generational Thinking Clinton Shorter 1:50
9 Showdown Clinton Shorter 1:45
10 A Path Clinton Shorter 3:20
11 Not Planning to Die Clinton Shorter 2:43
12 The Wave Clinton Shorter 2:12
13 Very Carefully Clinton Shorter 2:14
14 Saving Us All Clinton Shorter 3:53
15 Something Good Clinton Shorter 1:43
16 Looked Better Clinton Shorter 1:45
17 Footsteps of History Clinton Shorter 3:18
18 Rest in Peace Brother Clinton Shorter 1:38
19 Your Turn Clinton Shorter 1:19
20 Alone Clinton Shorter 3:25
21 Going In Clinton Shorter 2:52
22 Never See Them Coming Clinton Shorter 1:29
23 When I Sail Clinton Shorter 1:26
Listen to songs from "The Expanse" (2015) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Expanse" in different languages are free for listening online.
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