|Title
|Artist
|Time
|1
|Record of Youth
|Janet Suhh / Park Sang Hee
|0:37
|2
|Go
|SEUNGKWAN / Surf Green
|3:33
|3
|You're In My Soul
|CHUNG HA
|3:29
|4
|Every Second
|BAEKHYUN
|3:32
|5
|Shine on You
|Whee In / Surf Green
|4:31
|6
|What If
|Kim Jae Hwan / 박진호
|3:44
|7
|Spotlight
|BOBBY
|3:35
|8
|Brave Enough
|LeeHi / Park Sang Hee
|4:04
|9
|Just You
|J Rabbit
|3:45
|10
|What My Heart Says
|KIMSEJEONG / Surf Green
|3:51
|11
|It's OK, Because It's You
|Xani / Surf Green
|3:54
|12
|Open Door
|Janet Suhh / Park Sang Hee
|3:17
|13
|Still Dreaming
|Janet Suhh
|3:37
|14
|Rebirth
|Kim Kyung Hee
|2:08
|15
|HyeJun's Room
|NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee
|3:26
|16
|The Day It Rained
|NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee
|2:31
|17
|Light Steps
|NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong
|2:42
|18
|Since
|Lee Yeon Joo / 이연주
|2:17
|19
|Because We're Friends
|NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong
|2:49
|20
|Normal Person
|NAM HYE SEUNG, Cheon Jung Hoon / 전정훈
|2:01
|21
|Early Notice
|Kim Soo Hyun
|2:39
|22
|Grandpa Dancing
|Kim Kyung Hee
|1:22
|23
|Laugh Together
|NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong
|2:16
|24
|Father and Son
|NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong
|2:12
|25
|I'm Different
|Lee Yeon Joo / 이연주
|1:59
|26
|Street in Front of Home
|NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee
|3:13
|27
|We Call It Family
|NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee
|2:42
|28
|Jinx
|NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee
|3:20
|29
|Bungee Jump
|Heo Seok / 허석
|3:35
|30
|Got Crush on Me?
|Kim Soo Hyun
|2:18
|31
|Road We Walk Together
|NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong
|3:57
|32
|I'm Your Fan
|김문정
|2:50
|33
|Cheer Up, Youth
|NAM HYE SEUNG, Cheon Jung Hoon / 전정훈
|2:41