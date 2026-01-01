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Kinoafisha TV Shows Record of Youth Soundtrack

Soundtrack from "Record of Youth"

Music from "Record of Youth" All info
Record of Youth (Original Television Soundtrack)
Record of Youth (Original Television Soundtrack) 33 tracks. Janet Suhh, SEUNGKWAN, CHUNG HA, BAEKHYUN, Whee In, Kim Jae Hwan, BOBBY, LeeHi, J Rabbit, KIMSEJEONG, Xani, Kim Kyung Hee, NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee, NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong, Lee Yeon Joo, NAM HYE SEUNG, Cheon Jung Hoon, Kim Soo Hyun, Heo Seok, 김문정
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Title Artist Time
1 Record of Youth Janet Suhh / Park Sang Hee 0:37
2 Go SEUNGKWAN / Surf Green 3:33
3 You're In My Soul CHUNG HA 3:29
4 Every Second BAEKHYUN 3:32
5 Shine on You Whee In / Surf Green 4:31
6 What If Kim Jae Hwan / 박진호 3:44
7 Spotlight BOBBY 3:35
8 Brave Enough LeeHi / Park Sang Hee 4:04
9 Just You J Rabbit 3:45
10 What My Heart Says KIMSEJEONG / Surf Green 3:51
11 It's OK, Because It's You Xani / Surf Green 3:54
12 Open Door Janet Suhh / Park Sang Hee 3:17
13 Still Dreaming Janet Suhh 3:37
14 Rebirth Kim Kyung Hee 2:08
15 HyeJun's Room NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 3:26
16 The Day It Rained NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 2:31
17 Light Steps NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:42
18 Since Lee Yeon Joo / 이연주 2:17
19 Because We're Friends NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:49
20 Normal Person NAM HYE SEUNG, Cheon Jung Hoon / 전정훈 2:01
21 Early Notice Kim Soo Hyun 2:39
22 Grandpa Dancing Kim Kyung Hee 1:22
23 Laugh Together NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:16
24 Father and Son NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 2:12
25 I'm Different Lee Yeon Joo / 이연주 1:59
26 Street in Front of Home NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 3:13
27 We Call It Family NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 2:42
28 Jinx NAM HYE SEUNG, Park Sang Hee / Park Sang Hee 3:20
29 Bungee Jump Heo Seok / 허석 3:35
30 Got Crush on Me? Kim Soo Hyun 2:18
31 Road We Walk Together NAM HYE SEUNG, Go Eun Jeong 3:57
32 I'm Your Fan 김문정 2:50
33 Cheer Up, Youth NAM HYE SEUNG, Cheon Jung Hoon / 전정훈 2:41
Listen to songs from "Record of Youth" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Record of Youth" in different languages are free for listening online.
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