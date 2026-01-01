|Title
|Artist
|Time
|1
|Merlin's Arrival at Camelot
|Rob Lane
|3:08
|2
|The Tournament Begins
|Rob Lane
|2:25
|3
|The Witch's Threat
|Rob Lane
|2:01
|4
|Hunith's Letter to Gaius
|Rob Lane
|1:41
|5
|Meeting Arthur / Lady Helen Possessed
|Rob Lane
|4:14
|6
|Fighting in the Market
|Rob Lane
|1:45
|7
|The Magic Shield
|Rob Lane
|1:03
|8
|Arthur and Knight Valiant
|Rob Lane
|3:26
|9
|Merlin Lost
|Rob Lane
|1:41
|10
|To Morgana
|Rob Lane
|2:31
|11
|The Burdens of Duty
|Rob Lane
|2:11
|12
|Breaking the Spell
|Rob Lane
|2:14
|13
|Plague in the Water
|Rob Lane
|1:33
|14
|Arthur's Final Battle
|Rob Lane
|7:34
|15
|Guinevere
|Rob Lane
|1:31
|16
|Defeating the Afanc
|Rob Lane
|3:05
|17
|The Witch's Aria
|Rob Lane
|3:08
|18
|The Call of Destiny / Titles
|Rob Lane
|1:56