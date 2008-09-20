Menu
Merlin 12+
Production year 2008
Country Great Britain
Episode duration 45 minutes
7.9
7.9 IMDb
All seasons of "Merlin"
Merlin - Season 1 Season 1
13 episodes 20 September 2008 - 13 December 2008
 
Merlin - Season 2 Season 2
13 episodes 19 September 2009 - 19 December 2009
 
Merlin - Season 3 Season 3
13 episodes 11 September 2010 - 4 December 2010
 
Merlin - Season 4 Season 4
13 episodes 1 October 2011 - 24 December 2011
 
Merlin - Season 5 Season 5
13 episodes 6 October 2012 - 24 December 2012
 
