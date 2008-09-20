Menu
Merlin All seasons
Merlin
12+
Production year
2008
Country
Great Britain
Episode duration
45 minutes
TV channel
BBC One
Series rating
7.9
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "Merlin"
Season 1
13 episodes
20 September 2008 - 13 December 2008
Season 2
13 episodes
19 September 2009 - 19 December 2009
Season 3
13 episodes
11 September 2010 - 4 December 2010
Season 4
13 episodes
1 October 2011 - 24 December 2011
Season 5
13 episodes
6 October 2012 - 24 December 2012
