Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Desperate Housewives Soundtrack

Soundtrack from "Desperate Housewives"

Music from "Desperate Housewives" All info
Desperate Housewives (Music from and Inspired By the TV Show)
Desperate Housewives (Music from and Inspired By the TV Show) 21 tracks. Mary Alice, SHeDAISY, Edie, Shania Twain, Anna Nalick, Lynette, Liz Phair, Indigo Girls, Martina McBride, Bree, LeAnn Rimes, Joss Stone, Sara Evans, Gabrielle, Macy Gray, Gloria Estefan, Susan, Idina Menzel, k.d. lang, Дэнни Элфман
Listen
Title Artist Time
1 Mary Alice (Spoken Word Intro) Mary Alice / Not Applicable 0:48
2 God Bless the American Housewife SHeDAISY / Russell Broom 3:44
3 Edie (Spoken Word Version) Edie / Not Applicable 0:04
4 Shoes Shania Twain / Tammy Hyler 3:55
5 Band of Gold Anna Nalick 3:12
6 Lynette (Spoken Word Version) Lynette / Not Applicable 0:14
7 Mother's Little Helper Liz Phair / Keith Richards 3:03
8 Mrs. Robinson Indigo Girls / Paul Simon 3:47
9 Harper Valley PTA Martina McBride / Tom T. Hall 3:26
10 Bree (Spoken Word Version) Bree / Not Applicable 0:06
11 We're Running Out of Time LeAnn Rimes / Tim Heintz 4:08
12 Treat Me Right (I'm Yours for Life) Joss Stone / Diane Warren 4:02
13 One's On the Way Sara Evans / Shel Silverstein 3:23
14 Gabrielle (Spoken Word Version) Gabrielle / Not Applicable 0:04
15 Boom Boom Macy Gray / Jeff Cohen 2:41
16 Young Hearts Run Free Gloria Estefan 3:46
17 Susan (Spoken Word Version) Susan / Not Applicable 0:07
18 Damsel In Distress Idina Menzel / Pat Murphy 3:09
19 Dream of the Everyday Housewife k.d. lang / Chris Gantry 3:54
20 Mary Alice (Spoken Word Outro) Mary Alice / Not Applicable 0:12
21 Desperate Housewives Theme Дэнни Элфман 0:40
Listen to songs from "Desperate Housewives" (2004) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Desperate Housewives" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more