Desperate Housewives All seasons

Desperate Housewives 16+
Production year 2004
Country USA
Episode duration 43 minutes
TV channel ABC

Series rating

8.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb
All seasons of "Desperate Housewives"
Desperate Housewives - Season 1 Season 1
23 episodes 3 October 2004 - 22 May 2005
 
Desperate Housewives - Season 2 Season 2
24 episodes 25 September 2005 - 21 May 2006
 
Desperate Housewives - Season 3 Season 3
23 episodes 24 September 2006 - 20 May 2007
 
Desperate Housewives - Season 4 Season 4
17 episodes 30 September 2007 - 18 May 2008
 
Desperate Housewives - Season 5 Season 5
24 episodes 28 September 2008 - 17 May 2009
 
Desperate Housewives - Season 6 Season 6
23 episodes 27 September 2009 - 16 May 2010
 
Desperate Housewives - Season 7 Season 7
23 episodes 26 September 2010 - 15 May 2011
 
Desperate Housewives - Season 8 Season 8
23 episodes 25 September 2011 - 13 May 2012
 
