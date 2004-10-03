Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Quotes
Desperate Housewives
Seasons
Desperate Housewives All seasons
Desperate Housewives
16+
Production year
2004
Country
USA
Episode duration
43 minutes
TV channel
ABC
Series rating
8.3
13
votes
7.6
IMDb
All seasons of "Desperate Housewives"
Season 1
23 episodes
3 October 2004 - 22 May 2005
Season 2
24 episodes
25 September 2005 - 21 May 2006
Season 3
23 episodes
24 September 2006 - 20 May 2007
Season 4
17 episodes
30 September 2007 - 18 May 2008
Season 5
24 episodes
28 September 2008 - 17 May 2009
Season 6
23 episodes
27 September 2009 - 16 May 2010
Season 7
23 episodes
26 September 2010 - 15 May 2011
Season 8
23 episodes
25 September 2011 - 13 May 2012
