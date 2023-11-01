Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Shetland 2013, season 8
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Shetland
Seasons
Season 8
Shetland
16+
Original title
Episode 8
Title
Сезон 8
Season premiere
1 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
1
vote
8.3
IMDb
Write review
Shetland List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 8
Episode 1
1 November 2023
Episode 2
Season 8
Episode 2
8 November 2023
Episode 3
Season 8
Episode 3
15 November 2023
Episode 4
Season 8
Episode 4
22 November 2023
Episode 5
Season 8
Episode 5
29 November 2023
Episode 6
Season 8
Episode 6
6 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree