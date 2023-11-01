Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shetland 2013, season 8

Shetland season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Shetland Seasons Season 8

Shetland 16+
Original title Episode 8
Title Сезон 8
Season premiere 1 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.3 IMDb
Write review
Shetland List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 8 Episode 1
1 November 2023
Episode 2
Season 8 Episode 2
8 November 2023
Episode 3
Season 8 Episode 3
15 November 2023
Episode 4
Season 8 Episode 4
22 November 2023
Episode 5
Season 8 Episode 5
29 November 2023
Episode 6
Season 8 Episode 6
6 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more