Shetland 2013, season 9

Shetland season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Shetland Seasons Season 9
Shetland 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 6 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.3 IMDb

Shetland List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Episode 1
Season 9 Episode 1
6 November 2024
Episode 2
Season 9 Episode 2
13 November 2024
Episode 3
Season 9 Episode 3
20 November 2024
Episode 4
Season 9 Episode 4
27 November 2024
Episode 5
Season 9 Episode 5
4 December 2024
Episode 6
Season 9 Episode 6
11 December 2024
