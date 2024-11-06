Menu
Shetland 2013, season 9
16+
Original title
Season 9
Title
Сезон 9
Season premiere
6 November 2024
Production year
2024
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
8.2
Rate
14
votes
8.3
IMDb
Shetland List of episodes
Episode 1
Season 9
Episode 1
6 November 2024
Episode 2
Season 9
Episode 2
13 November 2024
Episode 3
Season 9
Episode 3
20 November 2024
Episode 4
Season 9
Episode 4
27 November 2024
Episode 5
Season 9
Episode 5
4 December 2024
Episode 6
Season 9
Episode 6
11 December 2024
