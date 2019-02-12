В 5-м сезоне сериала «Шетланд» прилив неожиданно выносит на островной пляж отрубленную человеческую руку. Вскоре обнаруживаются и остальные части тела, спрятанные в большую сумку и выброшенные в море. На Шетландских островах начинается расследование под руководством детектива Переза. Он быстро понимает, что убийство как-то связано с современными работорговцами. Выясняется, что на островах видели гражданина Нигерии Дэниела Угара. Он разыскивал свою пропавшую сестру Зези, которую, судя по всему, похитили и продали в рабство. Экспертиза показывает, что тело в сумке принадлежит Дэниелу.