Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shetland 2013, season 5

Shetland season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Shetland Seasons Season 5

Shetland 16+
Original title Episode 5
Title Сезон 5
Season premiere 12 February 2019
Production year 2019
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Shetland" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Шетланд» прилив неожиданно выносит на островной пляж отрубленную человеческую руку. Вскоре обнаруживаются и остальные части тела, спрятанные в большую сумку и выброшенные в море. На Шетландских островах начинается расследование под руководством детектива Переза. Он быстро понимает, что убийство как-то связано с современными работорговцами. Выясняется, что на островах видели гражданина Нигерии Дэниела Угара. Он разыскивал свою пропавшую сестру Зези, которую, судя по всему, похитили и продали в рабство. Экспертиза показывает, что тело в сумке принадлежит Дэниелу.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.3 IMDb
Write review
Shetland List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 5 Episode 1
12 February 2019
Episode 2
Season 5 Episode 2
19 February 2019
Episode 3
Season 5 Episode 3
26 February 2019
Episode 4
Season 5 Episode 4
5 March 2019
Episode 5
Season 5 Episode 5
12 March 2019
Episode 6
Season 5 Episode 6
19 March 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more