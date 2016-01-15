В 3-м сезоне сериала «Шетланд» на пароме, следующем из Глазго в Лервик, исчезает человек по имени Робби Мортон. О преступлении заявляет одна из его соседок по каюте – Леанн Рендалл. Однако поначалу никто не обращает внимания на ее слова, ведь экипажу и полиции необходимо решить более насущную проблему. Маленький мальчик находит на берегу таблетки экстази и попадает в больницу с тяжелой интоксикацией. Судя по всему, наркотик принадлежал кому-то из пассажиров парома. Но вскоре выясняется, что таблетки были в рюкзаке того самого пропавшего Робби. Детектив Перез берется за это дело и находит несколько подозреваемых.