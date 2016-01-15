Menu
Shetland 2013, season 3

Shetland 16+
Original title Episode 3
Title Сезон 3
Season premiere 15 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Shetland" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Шетланд» на пароме, следующем из Глазго в Лервик, исчезает человек по имени Робби Мортон. О преступлении заявляет одна из его соседок по каюте – Леанн Рендалл. Однако поначалу никто не обращает внимания на ее слова, ведь экипажу и полиции необходимо решить более насущную проблему. Маленький мальчик находит на берегу таблетки экстази и попадает в больницу с тяжелой интоксикацией. Судя по всему, наркотик принадлежал кому-то из пассажиров парома. Но вскоре выясняется, что таблетки были в рюкзаке того самого пропавшего Робби. Детектив Перез берется за это дело и находит несколько подозреваемых.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.3 IMDb

Shetland List of episodes

Episode 1
Season 3 Episode 1
15 January 2016
Episode 2
Season 3 Episode 2
22 January 2016
Episode 3
Season 3 Episode 3
5 February 2016
Episode 4
Season 3 Episode 4
12 February 2016
Episode 5
Season 3 Episode 5
19 February 2016
Episode 6
Season 3 Episode 6
4 March 2016
