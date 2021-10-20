В 6-м сезоне сериала «Шетланд» детектив Джимми Перез провожает свою пожилую мать в последний путь. Но прямо во время похорон в его доме кто-то стреляет в местного адвоката Алекса Гэлбрейта. Мужчина погибает на глазах Переза, и тот решает взяться за расследование преступления. Судя по всему, убийство связано с одним из последних дел адвоката. Детектив обращает особое внимание на два судебных процесса. В первом случае Гэлбрейт защищал обвиняемую Донну Киллик, а во втором – боролся за опеку над несовершеннолетним ребенком от лица бывшей наркоманки Линды Мортон. Однако в расследование неожиданно вмешивается мальчишка-блогер.