В 1-м сезоне сериала «Шетланд» экранизируется роман британской писательницы Энн Кливз «Красные кости». Действие разворачивается на Шетландских островах в Шотландии. Группа археологов ведет раскопки древнего поселения, когда одну из ученых убивают. Тело Маймы Уилсон обнаруживается рядом с ее домом, однако у полиции есть основания полагать, что преступление было связано с ее работой. Детектив Джимми Перез берется за дело и опрашивает коллег исследовательницы. Выясняется, что незадолго до своей смерти Майма была сильно обеспокоена одной из археологических находок – странным человеческим черепом.