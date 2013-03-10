Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shetland 2013, season 1

Shetland season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shetland Seasons Season 1
Shetland 16+
Original title Episode 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 0 minute
"Shetland" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шетланд» экранизируется роман британской писательницы Энн Кливз «Красные кости». Действие разворачивается на Шетландских островах в Шотландии. Группа археологов ведет раскопки древнего поселения, когда одну из ученых убивают. Тело Маймы Уилсон обнаруживается рядом с ее домом, однако у полиции есть основания полагать, что преступление было связано с ее работой. Детектив Джимми Перез берется за дело и опрашивает коллег исследовательницы. Выясняется, что незадолго до своей смерти Майма была сильно обеспокоена одной из археологических находок – странным человеческим черепом.

Series rating

8.2
Rate 14 votes
8.3 IMDb

Shetland List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 March 2013
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 March 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more