Shetland 2013, season 10
Shetland
16+
Original title
Season 10
Title
Сезон 10
Season premiere
5 November 2025
Production year
2025
Number of episodes
6
Runtime
6 hours 0 minute
Series rating
8.2
Rate
14
votes
8.3
IMDb
Shetland List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Episode 1
Season 10
Episode 1
5 November 2025
Episode 2
Season 10
Episode 2
12 November 2025
Episode 3
Season 10
Episode 3
19 November 2025
Episode 4
Season 10
Episode 4
26 November 2025
Episode 5
Season 10
Episode 5
3 December 2025
Episode 6
Season 10
Episode 6
10 December 2025
TV series release schedule
