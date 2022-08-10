Menu
Shetland 2013, season 7

Kinoafisha TV Shows Shetland Seasons Season 7

Shetland 16+
Original title Episode 7
Title Сезон 7
Season premiere 10 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Shetland" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Шетланд» опытный детектив Джимми Перез вновь возвращается на родные Шетландские острова. Он тяжело переживает смерть матери и вынужден ухаживать за одиноким стариком-отцом. Отношения с дочерью Кэсси после похорон ее бабушки становятся немного лучше, однако девушку и мужчину по-прежнему разделяет неразрешимый конфликт поколений. Тем временем на островах происходит очередное преступление, и Перез вновь находит утешение в любимой работе. Напомним, что в предыдущих сезонах он раскрыл смерть женщины-археолога, нашел тело утонувшего мужчины и раскрыл заговор работорговцев.

Episode 1
Season 7 Episode 1
10 August 2022
Episode 2
Season 7 Episode 2
17 August 2022
Episode 3
Season 7 Episode 3
24 August 2022
Episode 4
Season 7 Episode 4
31 August 2022
Episode 5
Season 7 Episode 5
7 September 2022
Episode 6
Season 7 Episode 6
14 September 2022
