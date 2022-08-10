В 7-м сезоне сериала «Шетланд» опытный детектив Джимми Перез вновь возвращается на родные Шетландские острова. Он тяжело переживает смерть матери и вынужден ухаживать за одиноким стариком-отцом. Отношения с дочерью Кэсси после похорон ее бабушки становятся немного лучше, однако девушку и мужчину по-прежнему разделяет неразрешимый конфликт поколений. Тем временем на островах происходит очередное преступление, и Перез вновь находит утешение в любимой работе. Напомним, что в предыдущих сезонах он раскрыл смерть женщины-археолога, нашел тело утонувшего мужчины и раскрыл заговор работорговцев.