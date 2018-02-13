В 4-м сезоне сериала «Шетланд» команда детектива Переза заново открывает давно завершенное дело. Тогда на одном из Шетландских островов в печи был найден труп юной девушки Лиззи Килмур. Однако единственный подозреваемый Томас Мэлоун доказал свою невиновность и был оправдан. Но теперь на свет поднимаются новые улики, вновь бросающие тень на его имя. Кроме того, происходит похожее преступление: журналистку Салли Макколл кто-то похищает и убивает прямо на сельской ярмарке. Ее тело также обнаруживается в печи для обжига. Перез узнает, что отец убитой Салли – полицейский, который вел дело о гибели Лиззи.