La piovra 1984 - 2001 season 9

Season premiere 26 July 1999
Production year 1999
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 10 minutes
В 9-м сезоне сериала «Спрут» баронесса Барбара Альтамура начинает всерьез волноваться из-за дел, которые ее супруг Франческо ведет с сицилийской мафией. Женщина решает взять ситуацию в свои руки и обращается в полицию. Разумеется, такой поворот событий не нравится нынешнему главе «семьи» Пьетро. Он начинает шаг за шагом загонять Барбару в ловушку. Баронесса оказывается в запутанной паутине убийств, политики и коррупции. Время, близкие люди и даже представители закона оказываются не на ее стороне. Тем не менее отважная женщина не собирается опускать руки. Она продолжает расследование и находит неожиданного союзника.

8.2
13 votes
8.4 IMDb

